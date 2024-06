La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece una conferencia de prensa hoy 12 de junio, sigue en vivo el minuto a minuto de la transmisión.

La recién electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa con sus actividades tras las elecciones 2024, en donde resultó victoriosa en la contienda por la candidatura presidencial.

Por ello, este miércoles 12 de junio la virtual presidenta electa da una conferencia de prensa a las 12:00 horas, desde Iztapalapa, donde fue su casa de campaña y es su oficina de transición.

Hasta el momento se desconocen los temas a tratar durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de hoy 12 de junio, sin embargo, se espera que sea lo relacionado a su Gabinete presidencial.

A continuación te presentamos el minuto a minuto de la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, misma que también es transmitida por su canal de YouTube.

Durante la conferencia de prensa Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los personajes que ocuparán los diferentes cargos en su Gabinete Presidencial, y si algunos actuales secretarios repetirán cargo.

No obstante, la candidata electa como presidenta de México se negó a dar más detalles al respecto, y dijo que será hasta la semana del 17 al 22 de junio que se den los nombres.

Claudia Sheinbaum no dijo el día en que se realizará el anuncio, y además dijo que aún no sabe si dará a conocer a todos los miembros de su Gabinete Presidencial, o solo a algunos.

Claudia Sheinbaum apoyo la propuesta de la candidata electa como jefa de gobierno en la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, sobre implementar una licencia permanente para los conductores.

La virtual presidenta electa aseguró que es una buena idea , y que ella considera que en esta propuesta cada estado podría decidir la sanción a quienes cometen múltiples infracciones a la normativa vial.

“Sí hablamos con Clara en su momento, yo no tuve ya tiempo de impulsarla en la CDMX pero cuando estábamos en campaña lo platicamos, me lo planteó y me pareció una buena idea, es decir que haya licencia permanente y que en todo caso si has cometido múltiples infracciones pues ya que cada estado decida las sanciones al conductor.”

Claudia Sheinbaum