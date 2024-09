La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un emotivo video para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la Cuarta Transformación en México.

El video con duración de 3 minutos y 27 segundos fue compartido en las redes sociales de Claudia Shinbaum, a 10 días de que AMLO deje la presidencia de México .

Y es que será el prómixo 30 de septiembre que el presidente culmine su periodo presidencial, dando paso al gobierno de Claudia Sheinbaum, primera presidenta en México.

El video que compartió Claudia Sheinbaum habla de la lucha de años que lideró AMLO y en la que estuvieron involucrados muchos de los ahora militantes de la 4T, incluyéndola.

Claudia Sheinbaum aseguró que en Morena sus militantes y simpatizantes provienen de diferentes movimientos sociales que se entrelazaron en el camino y que apoyan a AMLO .

La presidenta electa aseguró que caminan con él porque “siempre ha representado con dignidad y orgullo a nuestro pueblo”.

Por ello, agradeció a AMLO por su labor en la 4T y en el gobierno de México.

En el video que compartió Claudia Sheinbaum se recopilan diferentes momentos de la trayectoria que tuvo AMLO en la vida política mexicana.

La grabación muestra al presidente en sus intervenciones en el Congreso de la Unión, en marchas y luchas acompañado de sus simpatizantes, además de las giras de trabajo por los diferentes pueblos de México.

Y aunque la recopilación de imagenes exhibe los más de 30 años que AMLO estuvo en la política mexicana, Claudia Sheinbaum también retrata con palabras lo que fue acompañar al ahora presidente en sus luchas.

Pues la presidenta electa aseguró que el proyecto de la 4T se moldea desde 1988, cuando movimientos sociales y organizaciones de izquierda se juntaron, y éste mismo se consolida después de 2006, tras el llamado fraude electoral en las elecciones presidenciales.

Claudia Sheinbaum también señaló que fue la visión de AMLO sobre el humanismo mexicano, y la convicción de luchar por México la que dio los frutos del actual gobierno de la 4T.

En ese sentido, afirmó que la construcción colectiva que se refleja es “un legado” de AMLO.

“Los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda, se juntan en el 88 y se construye una gran unidad que empieza a moldear un proyecto propio para México.

Y después el fraude electoral permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes nos juntáramos con una idea que era la transformación de nuestro país.

Y después esta visión del presidente López Obrador de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el humanismo mexicano.

Yo creo que lo central es la convicción, cuando no hay convicción en un proyecto no hay nada y esa convicción es lo que lo movió a él, nos movió a nosotros y a millones de mexicanos de que no podíamos dejar de luchar.

Toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado”.

Claudia Sheinbaum