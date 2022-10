Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, reiteró sus intenciones de ser candidata a la presidencia en las elecciones 2024.

Cabe mencionar que el pasado 13 de octubre, Claudia Ruiz Massieu se destapó como aspirante a la presidencia en 2024 en entrevista para Foro TV.

Por segunda ocasión, Claudia Ruiz Massieu expresó que quiere ganar la candidatura del PRI para las elecciones 2024, esta vez durante su participación en el evento “Diálogos por México”.

Dicho evento fue convocado por Alejandro Moreno, líder del PRI, donde adelantó que estarían figuras importantes del partido y aspirantes a la candidatura del PRI rumbo a la presidencia.

En el evento del PRI, Claudia Ruiz Massieu dijo no tener miedo y estar lista para servir a México como presidenta de la mano de su partido.

Enfatizó que el PRI tiene oportunidad de encaminar a México al recuperar el rumbo y la confianza del pueblo, así como mediante la formación de alianzas con los partidos de oposición.

“Les digo que estoy lista, la vida mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”.

Claudia Ruiz Massieu