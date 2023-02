Claudia Ruiz Massieu explicó por qué batearon a Alejandro Moreno y suspendieron la plenaria del PRI el pasado 31 de enero, cuando el dirigente nacional llegó a la reunión de senadores.

En entrevista para Así las cosas la senadora aseguró que era de vital importancia el trabajo interno que se haría en la plenaria del PRI, por lo que se acordó que Alejandro Moreno no debía acudir.

Asimismo, recordó que al finalizar el evento de senadores del PRI, habría una reunión con el dirigente nacional y aquellos compañeros que consideran necesario el diálogo.

¿Por qué senadores del PRI batearon a Alejandro Moreno?

Claudia Ruiz Massieu compartió que los senadores acordaron que la plenaria del PRI debería ser para tratar temas de vital importancia como la agenda parlamentaria, así como el apoyo a la precandidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral.

Por ello, se acordó junto con Alejandro Moreno que la plenaria de senadores del PRI se realizaría sin él y, sería hasta después de las 6 de la tarde cuando podría sostener una reunión con los legisladores.

Sin embargo, media hora después de que la precandidata se fue, llegó Moreno, con una actitud “un poco retadora” sin respetar los acuerdos.

“La mayoría de los senadores decidimos que era mejor privilegiar el trabajo interno y que después los que quisieran se podrían reunir con el dirigente nacional, así se acordó y así estábamos programados para trabajar el día de ayer…media hora después se presentó, fuera de tiempo, intempestivamente con esa actitud característica un poco retadora” Claudia Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu lamentó que Alejandro Moreno haya demostrado que no tiene respeto por los acuerdos internos e interrumpiera los trabajos que de manera autónoma realizan los senadores.

Claudia Ruiz Massieu asegura que Alejandro Moreno mostró egoísmo en el conducir del PRI

Según Claudia Ruiz Massieu, con su interrupción en la plenaria de senadores del PRI, Alejandro Moreno mostró la forma de conducir al PRI que calificó como egoísta.

“Eso no abona y es una extensión de la forma de conducir al partido que caracteriza a esta dirigencia…no es la manera de abonar a construir el diálogo” Claudia Ruiz Massieu

Asimismo, reiteró que no había ninguna razón para que irrumpiera en los trabajos internos y autónomos de los senadores del PRI, y menos cuando ya existía un acuerdo.

Por otra parte, recordó que su dirigencia ha sido excluyente desde el inicio y que vulnera los derechos de la militancia con las reformas a los estatutos del partido.

Ruiz Massieu aseguró que ser el dirigente nacional no le da facultades para excluir, no dialogar y no buscar construir desde la pluralidad pues “el partido no le pertenece a la dirigencia”.