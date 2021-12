CIDE anuncia regreso a clases presenciales

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) anuncia el regreso a clases presenciales para el próximo semestre escolar en primavera 2022.

El anuncio del centro de investigación se da en medio de un conflicto estudiantil, el cual comenzó desde inicios del mes de agosto, cuando el Conacyt designó a Romero Tellaeche como director interino del CIDE.

Motivo por el cual el 26 de noviembre, la comunidad estudiantil y académica del CIDE se manifestó afuera de las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Luego de la renuncia de Sergio López Ayllón como director del CIDE se designó a Romero Tellaeche como director interino, sin embargo, ya como responsable, el académico realizó varias acciones que causaron molestia entre la comunidad, como:

A través de un comunicado, el director general del centro público de investigación, José Antonio Romero Tellaeche anunció que dadas las condiciones sanitarias el próximo semestre escolar se realizaría de manera presencial, en las instalaciones:

El regreso a clases presenciales se llevara a cabo en cumplimiento de todas las medidas de prevención necesarias contra el virus del Covid-19.

La decisión del regreso a clases presenciales dentro del CIDE fue tomada por unanimidad por el Consejo Académico Directivo del 15 de diciembre, declaró Romero Tellaeche.

Pese a que el director general del centro público de investigación señaló que la decisión del regreso a clases presenciales se realizó por unanimidad, diversos profesores de la institución han señalado que no existe.

Tal es el caso de Javier Aparicio, profesor del CIDE, quien a través de redes sociales apuntó que dicho Consejo no existe, escribiendo:

“El ‘Consejo Académico Directivo’ no existe. El ‘Consejo Directivo’ fue al que no le permitieron votar su designación. El ‘Consejo Académico’ es el órgano al que no ha convocado a pesar de que se le solicitó hace más de 20 días”

Javier Aparicio