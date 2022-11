El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó una vez más a Chumel Torres y aseguró que no le molestan sus críticas porque su trabajo es hacer reír.

En su conferencia mañanera de hoy 4 de noviembre de 2022, AMLO fue cuestionado sobre su visita a Badiraguato, Sinaloa, y en este sentido, admitió que ya no le molestan los comentarios de Chumel Torres porque su trabajo es hacer reír .

“Está bien que Chumel que ese es su trabajo y también si no nos reímos, viviríamos amargados”, expresó AMLO sobre las críticas del comediante Chumel Torres.

Sin embargo, acusó que periodistas como Sergio Sarmiento o analistas como José Antonio Crespo desinformen sobre sus visitas a Badiraguato.

Chumel Torres reacciona a nueva mención de AMLO en la mañanera: “Sin duda soy su favorito”

Como es costumbre, Chumel Torres reaccionó a una nueva mención que le hizo AMLO en su conferencia mañanera.

En su cuenta de Twitter, el comediante bromeó con que cada viernes el presidente de México lo menciona en su mañanera, por lo que demuestra así que él es el “favorito” de AMLO.

“Y como cada viernes LA MENCIÓN DEL LICENCIADO. Sin duda soy su favorito, muchachos”, dijo Chumel Torres.

La última vez que AMLO había mencionado a Chumel Torres durante su mañanera fue el pasado 26 de octubre cuando lo hizo en un par de ocasiones.

AMLO mencionó al comediante, primero para criticar un tuit donde pedía a sus seguidores comprar dólares ante la pronta salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda (en alusión a la inestabilidad del país) y, posteriormente, para pedirle disculpas por exhibir sus tuits en Palacio Nacional.

Este viernes, AMLO volvió a mencionar a Chumel Torres en su discurso para desmentir que haya visitado seis veces Badiraguato, Sinaloa, como han afirmado algunos periodistas o analistas políticos en Twitter.

“No, no, no, con Badiraguato, seis veces. Yo creo que fui una vez ya como presidente cuando saludé a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Y luego helicóptero, creo que dos... supervisión del camino. Dice seis veces, increíble, pero no tienen nada, inventan cosas”, apuntó.