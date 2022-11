Al parecer, Chumel Torres tiene amigos narcos, pues esto fue lo que dijo el comediante durante una entrevista.

En un video, publicado por la cuenta de Twitter “La Catrina”, se puede escuchar como Chumel Torres al ser entrevistado dice, que cuando vivía en Chihuahua, tenía “amigos narcos”.

La declaración se hizo en entrevista con Diego Ruzzarin, en julio de 2021, pero fue recordada este 31 de octubre de 2022.

A lo anterior se le suma que Chumel Torres menciona que, en una plática con su hermano dice que a sus amigos narcos “no los juzga”.

Esto porque comenta que conoció sus vidas, por lo cual, entiende que la situación llevo a que se volvieran así.

“Si a mí me hubiera tocado una jefa enferma, no tengo lana y tengo una pistola, no sé si me hubiera tenido la estatura moral”.

Chumel Torres