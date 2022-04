El periodista Carlos Loret de Mola respondió a los recientes señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre supuestas propiedades a su nombre.

En su columna titulada “El corrupto es usted”, Carlos Loret de Mola señaló que no ha vivido de recibir “sobres amarillos” ni se mantiene de “aportaciones” como el propio AMLO ha aceptado.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Yo no soy el que se mantiene con “aportaciones” que todos sabemos qué son: corrupción”

Carlos Loret de Mola