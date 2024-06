El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le respondió a Carlos Loret de Mola, quien hizo una nueva acusación en contra de sus hijos; “me da flojera”, respondió el mandatario federal al ser cuestionado por esto.

El 23 de junio, Carlos Loret de Mola calificó como “una bajeza” y una “cobardía” una presunta investigación de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaría relacionada con sus finanzas y las de su compañero en el medio Latinus, Víctor Trujillo “Brozo”.

Posteriormente, el 27 de junio, Carlos Loret de Mola publicó una columna en El Universal en la que afirmó que, “fuentes del equipo cercano a la futura presidenta (Claudia Sheinbaum)”, le aseguraron que los hijos de AMLO serán “cobijados” con un “jugoso presupuesto de la capital del país” en el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México (CDMX).

AMLO le respondió a Carlos Loret de Mola por las acusaciones en contra de sus hijos. En su conferencia mañanera de hoy 27 de junio, López Obrador fue cuestionado por la supuesta revelación de Loret de Mola: “¿Qué le respondería?”, le dijo uno de los reporteros.

“Que me da flojera (risas). No hay ningún fundamento, no tiene razón"

AMLO