Carlos Loret de Mola se prepara para lo peor y cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incrementará su persecución en contra de la libertad de prensa.

El periodista de LatinUs indicó también que AMLO tiene “un odio muy particular” en su contra, por lo que no sabe hasta dónde es capaz de llegar.

Debido a la situación de “indefensión” en la que se encuentran los periodistas, medios de comunicación y personas, Carlos Loret de Mola se prepara para lo peor y para la persecución de AMLO. Esto fue lo que dijo.

El pasado 27 de junio de 2024, Carlos Loret de Mola declaró en entrevista Con los de Casa que se prepara para lo peor rumbo al término del sexenio del presidente AMLO.

El reportero del medio LatinUs, que se encuentra de vacaciones hasta agosto, aseguró que no sabe hasta donde es capaz de llegar el mandatario , por lo que cree que AMLO incrementará su persecución.

Sobre ella, Carlos Loret de Mola aseveró que “se viene una época muy oscura” no solo para los periodistas o los medios de comunicación que critican al actual presidente, sino también para “cualquier ciudadano que se quiera defender de cualquier cosa frente al gobierno”.

No sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente. Yo jamás he insultado ni calumniado al presidente. Lo que hemos hecho es presentado reportajes con documentos y grabaciones.

El periodista manifestó su preocupación por la situación de “indefensión” en la que se encuentra la prensa en México.

Esto porque Carlos Loret de Mola indicó que AMLO tiene “un odio muy particular” en su contra, por lo que no sabe hasta dónde es capaz de llegar.

Además, agregó que el mandatario no se encuentra en su “ocaso”, sino que las elecciones 2024 le concedieron aún más poder y posee un “enorme apetito de venganza”.

Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este Presidente. No tengo la menor duda que tiene un odio muy particular hacia mi persona. López Obrador no está en el ocaso, por el contrario, tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza.

Carlos Loret de Mola