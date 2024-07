Javier Lozano se burló en el programa de Carlos Alazraki de la fallida observación de Vicente Fox y Marko Cortés en las elecciones 2024 de Venezuela y los llamó ingenuos y pendejos.

Javier Lozano hizo mofa e imitó las declaraciones de Vicente Fox anunciando que estaba en Panamá con rumbo a Caracas, Venezuela, no obstante finalmente no lo dejaron despegar junto con otros ex mandatarios. Aunque Felipe Calderón iba en el mismo avión no hizo mención o burla de él.

De la misma manera, hizo imitación e incluso se burló del nombre de Marko Cortés, luego de que fuera deportado a Perú tras dos días de estancia en Caracas.

“Dos horas después, (dijo Vicente Fox) no podemos despegar de Panamá... y el otro pendejo de Marko Cortés ese sí llegó hasta el hotel... y vámonos pa tras” Javier Lozano

Disfrutando lo votado.



Ya ni entre panistas se respetan. En campaña eran los mejores amigos, ahora hasta se burlan de Fox y Marko Cortés. 😂



pic.twitter.com/eJdVHeEjNN — Carlos Zenteno (@CarlosVZenteno) July 30, 2024

Javier Lozano: Vicente Fox y Marko Cortés se pasaron de ingenuos al intentar ir a las elecciones 2024

Marko Cortés tampoco pudo estar en Venezuela el día de las elecciones pues buscaba acompañar al candidato Edmundo González y a Maria Corina Machado, líder opositora.

Javier Lozano dijo que los panistas que fueron pecaron de ingenuos pues Nicolás Maduro no va a dejar el poder por las buenas.

“El cabrón no se va a ir y nos pasamos de ingenuos incluido Vicente Fox...” Javier Lozano

Marko Cortés dijo que vivió en carne propia la autocracia de Nicolás Maduro contra el pueblo de Venezuela al ser deportado el domingo 28 de julio, mismo día de las elecciones.

Javier Lozano llama “gorilas” a gobierno de Nicolás Maduro

“Unos auténticos gorilas porque no permitieron observadores de ningún tipo”, así calificó Javier Lozano al gobierno de Nicolás Maduro.

También señaló que ya no tiene respaldo de algunos de sus aliados ni de la comunidad internacional, incluidos mandatarios de izquierda.

Javier Lozano: AMLO es vocero de Nicolás Maduro para que lo respalde en la sobrerrepresentación

Javier Lozano dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es vocero de Nicolás Maduro debido a que espera apoyo en la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.

Javier Lozano ya se había lanzado contra Marko cortés por Genaro García Luna

Cabe recordar que en un pasado programa en Atypical TeVe, de Carlos Alazraki, en el que estuvo presente Marko Cortés, Javier Lozano lo encaró por no defender a Genaro García Luna al considerar que era “de los suyos”.