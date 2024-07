El ex presidente Vicente Fox denunció que cinco vuelos hacia Caracas, incluido el suyo, se encuentran retenidos por su presencia y la de otros 4 ex presidentes, en el marco de las Elecciones Venezuela 2024.

Por medio de un video difundido en su cuenta de X, Vicente Fox acusó que su vuelo hacia Caracas y otros cuatro de Copa Airlines están detenidos en Panamá por orden de autoridades de Venezuela.

Señaló que no dejarán que se pongan en marcha si no se bajan los 5 ex presidentes, por lo que adelantó que le “necearía un poquito”.

“Estamos parados y hay 4 aviones de Copa que están también detenidos y dicen que no los dejan volar si no se bajan los 5 ex presidentes, le vamos a necear un poquito”, acusó en la grabación el ex mandatario mexicano.

ESTAMOS AL PIE Y VAMOS CON TODO.



Las luchas por la democracia son interminables.

La democracia y la libertad es un valor fundamental para todo ser humano en todas partes del mundo y en todas las épocas.

Hoy se aprecia más que nunca vivir bajo la tiranía de maduro o vivir bajo… pic.twitter.com/pPMBj2QznJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

Vicente Fox llama “dictadorzuelo de 7 suelas” a Nicolás Maduro por no permitir que sus vuelos lleguen Caracas, Venezuela

Cerca del mediodía de este viernes, Vicente Fox confirmó que su vuelo con destino a caracas fue suspendido.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, Vicente Fox calificó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como un “dictadorzuelo de 7 suelas” por ordenar que su vuelo a la ciudad de Caracas sean suspendido.

Sin embargo, dijo que dentro del avión, los pasajeros cantaron el himno nacional venezolano “una y otra vez”, lo cual consideró “una cosa hermosa”.

Fox comentó que se dirigía a una conferencia de prensa tras no poder volar hacia Venezuela.

“Con la tristeza, pero el ardor del pecho, cuando este dictadorzuelo de 7 suelas, Nicolás Maduro, ha hecho una más de sus tropelías: impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor. Escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez, de todos los que iban en ese vuelo, qué cosa más hermosa” Vicente Fox. Ex presidente de México

¿Por qué Vicente Fox quiere ir a Venezuela?

Vicente Fox se dirige a Venezuela, país donde fungirá como observador electoral en las próximas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Fox recibió la invitación para participar como observador electoral por parte de María Corina Machado, la líder opositora que busca quitarle el poder a Nicolás Maduro en un intento más de reelección.

Al mexicano lo acompañan también otros ex presidentes y una ex vicepresidenta: