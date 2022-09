El Campo Militar 1 fue escenario de crímenes de lesa humanidad durante la etapa conocida como la “Guerra Sucia”, que va de 1965 a 1990, confirmó la Comisión de la Verdad creada por el gobierno federal.

En conferencia de prensa este 23 de septiembre y luego de 3 días de recorrido por el Campo Militar 1, ubicado en los límites de la CDMX y el Estado de México, la Comisión de la Verdad presentó sus primeros hallazgos junto a sobrevivientes y víctimas de la “Guerra Sucia”.

David Fernández, quien forma parte de la Comisión de la Verdad y la Justicia para la Guerra Sucia, confirmó que durante la visita al Campo Militar 1 hallaron indicios creíbles de que sus instalaciones fueron utilizadas como escenario de violaciones graves a derechos humanos:

El mismo día que presentan los resultados de la visita al Campo Militar 1, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron en sus instalaciones por la exigencia de que todos los militares implicados en el caso sean detenidos.

La Comisión de la Verdad visitó el Campo Militar 1 del 20 al 22 de septiembre, junto a 60 familiares de víctimas y sobrevivientes, quienes fueron los que detectaron los lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Encontraron dos lugares en donde activistas y presos políticos de la “guerra sucia” habrían sido torturados o encarcelados de forma arbitraria: las instalaciones de la Policía Militar y la prisión militar.

Los indicios se refieren a que las víctimas reconocieron pisos, choclos, ventanas, paisajes subterráneos, lo que ayuda a iniciar procesos de investigación a profundidad en el propio Campo Militar 1.

David Fernández agregó que aunque a esta etapa se le conoce como “guerra sucia”, no lo fue sino “un operativo de aniquilamiento a un grupo de personas que luchaban por una sociedad mejor. Fue terrorismo de Estado”.

Aunque aún no se tiene una fecha exacta, la Comisión de la Verdad junto a las víctimas planean volver al Campo Militar 1 para que peritos expertos en criminalística y arquitectura recaben pruebas de estos crímenes de lesa humanidad.

Félix Santana Ángeles, de la Segob y secretario técnico de la Comisión para la Verdad, explicó que la visita al Campo Militar 1 fue parte de la primera etapa de investigación a archivos militares e instalaciones.

Además de la identificación de espacios dentro del Campo Militar 1 donde se cometieron detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, recabaron testimonios de víctimas.

El funcionario reveló que parte de esta investigación es sobre la Brigada Blanca, cuyas instalaciones se encuentran en las oficinas del Campo Militar.

Y que hallaron evidencia de que estudiantes, líderes y activistas detenidos en 1968, en particular durante el mitin del 2 de octubre, fueron trasladados a dichas instalaciones militares.

A pesar de que las instalaciones han sido modificadas, muchos de los edificios de la época conocida como la “guerra sucia” siguen en pie, por lo que se pueden hallar más lugares donde se habrían cometido estos crímenes de lesa humanidad.

En la conferencia de prensa de la Comisión de la Verdad participó Erasmo Cabañas, hermano del luchador social Lucio Cabañas, quien reconoció el lugar donde permaneció detenido en el Campo Militar 1.

“A mi me tuvieron en un sótano, habían celdas que ahorita ya no están pero las escaleras sí las reconozco, el mismo tubular viejo ahí estaba. Fue donde me tuvieron en 1976 y 1977″.

Erasmo Cabañas, hermano del luchador social Lucio Cabañas