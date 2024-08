La Cámara de Diputados no podrá discutir la reforma al Poder Judicial en el pleno tal y como se había adelantado.

Hoy sábado 31 de agosto de 2024, a un día de que comience la nueva legislatura en el Congreso de la Unión donde se discutirá y, en su caso, aprobará esta reforma, la jueza Quinto de Distrito de Morelos concedió una suspensión a trabajadores de la carrera ministerial.

Dicha suspensión hace que no se pueda discutir la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados pero, ¿por qué? Te decimos la razón.

Esta es la razón por la que la Cámara de Diputados no podrá discutir la reforma al Poder Judicial

Hoy sábado, Martha Eugenia Magaña López, quien es jueza Quinto de Distrito del estado de Morelos, concedió una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir la reforma al Poder Judicial.

Esto porque trabajadores de la carrera ministerial presentaron un amparo donde alegaron que se encontrarían en una situación de vulnerabilidad con la aprobación de la reforma.

La razón es porque no tendrían estabilidad en su trabajo con la eliminación de la carrera ministerial, por lo que no podrían ser restituidos en su empleo, cargo o comisión y no se garantizarían sus derechos.

Por ello, la jueza emitió una suspensión en donde se prohíbe que la Cámara de Diputados discuta y apruebe la reforma al Poder Judicial.

En un hecho inédito y en suspensión de labores, un juez de distrito otorga una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir la reforma al Poder Judicial, que inicia mañana en ese pleno.



A ver las reacciones. En un momento más información. pic.twitter.com/ytuqsdj5nT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 31, 2024

Jueza emite suspensión antes de que la reforma al Poder Judicial se vuelva “inatacable”

La jueza Quinto de Distrito del estado de Morelos Martha Eugenia Magaña López, indicó que otorgó la suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir la reforma al Poder Judicial antes de que se vuelva “inatacable”.

Explicó que se debe evitar que se reforme el texto de la Constitución para que jueces federales no puedan ser cesados de sus cargos sin derecho de audiencia o indemnización.

Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable. Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinto de Distrito del estado de Morelos

La decisión de la jueza se convierte en un hecho sin precedentes al evitar que la reforma al Poder Judicial sea discutida en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el periodista Arturo Ángel agregó que este mismo sábado, un juzgado federal, esta vez con sede en Chiapas, concedió otra suspensión en contra de la reforma al Poder Judicial.

En ella se determina que, en caso de que la reforma al Poder Judicial se apruebe en las dos cámaras , esta no podrá ser enviada a los estados para su ratificación hasta que se analicen posibles violaciones constitucionales en torno a ella.