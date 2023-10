Durante la madrugada de hoy viernes 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley de Ingresos 2024, en donde se suscitaron algunos cambios.

Tras la exposición de 778 reservas a la Ley de Ingresos 2023, con 260 votos a favor, 163 en contra, un abstención y 56 ausencias, se aprobaron los artículos reservados al dictamen y sus modificaciones en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, la Ley de Ingresos 2024 se aprobó en lo particular y en lo general, por lo que pasará a su discusión y aprobación al Senado de la República, con las modificaciones citadas por la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que los cambios al dictamen fueron los solicitados por diputados y diputadas del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y una facción de Morena.

Ahora, la Ley de Ingresos 2024 tendrá que discutirse y votarse en la Cámara de Senadores antes del 30 de octubre.

¿Cuáles son los cambios en la Ley de Ingresos 2024?

De acuerdo con un periodista experto en materia legislativa, además de la aprobación a la megadeuda de 1.9 billones de pesos y 18 mil millones de dólares, es decir 330 mil 408 millones de pesos, la Cámara de Diputados también aprobó:

La retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al ahorro del 0.5%

Impuesto Sobre la Renta del 0.5% Que tanto la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) como Petróleos Mexicanos ( Pemex ) no paguen impuestos por vender activos en sus empresas subsidiarias y filiales

) como Petróleos Mexicanos ( ) La reducción del 40% al 30% de la constribución fiscal de Pemex para que reinvierta en su infraestructura

Pemex (Cortesía)

¿Cómo afectan los cambios aprobados en la Ley de Ingresos 2024?

Entre los cambios aprobados por la Cámara de Diputados está la reforma al artículo 21 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en donde se aprobó que se retenga el 0.5% de los ahorros de las y los mexicanos, ya sea en CETES, bonos o inversión en instumentos gubernamentales.

Este impuesto originalmente estaba situado en el 0.15% , no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó en la Ley de Ingresos 2024 su aumentó al 1.48%.

No obstante, la propuesta del diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, indica que el ISR al ahorro se quede en 0.5%, cifra menor al propuesto por la SHCP, pero 3 veces mayor al contemplado actualmente. Con ello, por cada mil pesos de ahorro se retendrán 5 pesos.

El siguiente cambio contempla la reducción a la carga fiscal de Pemex, del 40 al 30 por ciento por el derecho de utilidad de la empresa nacional, dicha propuesta es de la diputada del PT, Lilia Aguilar.

Sin embargo, dicha medida causaría la pérdida de ingresos federales ; el diputado del PRI, José Francisco Yunes, advirtió que con la modificación se afectarán en 10 mil millones de pesos las transferencias que reciben los estados y municipios.