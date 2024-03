Un tribunal invalidó la orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez, ex presidente de cooperativa Cruz Azul.

Y es que Guillermo ‘Billy’ Álvarez es investigado desde mayo de 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de más de 114 millones de pesos.

Sin embargo, un tribunal federal acaba de invalidar la orden de aprehensión contra Billy Álvarez, quien fue presidente de la cooperativa Cruz Azul durante más de 30 años.

Tribunal invalida orden de aprehensión contra Billy Álvarez

Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX que concedió un amparo e invalidó la orden de aprehensión contra Billy Álvarez, ex presidente de la cooperativa Cruz Azul.

Con una mayoría de votos, los magistrados del tribunal votaron a favor de invalidar la orden de aprehensión liberada el pasado 29 de julio de 2020. por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Por lo que pidió al juez responsable del caso, volver a analizar la situación y resolver si se debe girar la orden de aprehensión o en dado caso hacer uso de otra vía legal para que Billy Álvarez afronte el proceso en su contra.

‘Billy’ Álvarez en el Salón de la Fama. (Javier Ramirez / Mexsport)

¿Por qué un tribunal invalidó la orden de aprehensión contra Billy Álvarez, ex presidente de cooperativa Cruz Azul?

De acuerdo con los argumentos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX, la razón para dejar sin efectos la orden de captura contra Billy Álvarez se debe a que el juez no justificó la “necesidad de cautela”.

Es decir, que el juez no argumentó el por qué se libró la orden de aprehensión en contra del ex presidente de cooperativa Cruz Azul y no se solicitó una comparecencia o citatorio para una audiencia de imputación.

El tribunal señaló que esta última opción era la forma más adecuada de que Billy Álvarez se presentara ante la justicia y enfrentara su proceso.

Cabe mencionar que el amparo concedido a favor de Billy Álvarez únicamente es para que el juez justifique la orden de aprehensión girada en su contra.

Ya que si bien el el magistrado Francisco Javier Sarabia buscó conceder la suspensión definitiva a la orden de captura bajo el argumento de falta de pruebas que comprobaran el delito de lavado de dinero, esto fue rechazado por el resto de los magistrados.

¿De qué es acusado Billy Álvarez, ex presidente de cooperativa Cruz Azul?

Desde 2020, Billy Álvarez empezó a ser investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada a raíz de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le detectara actividad irregular.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en su contra, pero el ex presidente de cooperativa Cruz Azul se dio a la fuga, razón por la que la Interpol emitió una alerta de búsqueda.

Actualmente Billy Álvarez ha rechazado haber desviado recursos en su beneficio así como el haber vendido las finales que Cruz Azul perdió en la Liga MX.

Billy Álvarez (Captura de video)

Con información de Reforma.