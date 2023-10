A pesar de su condición legal, Billy Álvarez reapareció en una entrevista con David Faitelson para hablar de Cruz Azul.

Billy Álvarez tocó varios aspectos en la entrevista con David Faitelson, pero lo que más sorprendió, fue su intención de regresar a Cruz Azul.

Y es que, el periodista le comentó que tenía que decir “verdadero” o “falso” en las preguntas que le hiciera, y cuando le dijo que si pensaba regresar a La Máquin a, Álvarez no lo dudó y dijo “verdadero”.

No obstante, lamentó el estado actual de Cruz Azul, el cual se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de cocientes luego de los malos resultados.

“No he podido ni he querido ver los juegos de Cruz Azul, pero es inevitable ver la tabla de clasificación y ahí sí los números no mienten. Ese desequilibrio entre líneas defensivas y ofensivas hablan por sí solos”, dijo.

Carlos Rotondi (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Billy Álvarez sobre las finales perdidas de Cruz Azul

A lo largo del tiempo, mucho se ha hablado de si las finales de Cruz Azul han estado amañadas, puesto que el equipo se hizo famoso por las cruzazuleadas.

Y es que, a pesar de tener importante ventaja el equipo terminaba cayendo contra su rival, a todo esto Billy Álvarez descartó que el equipo se haya dejado ganar por intereses económicos.

Incluso lo negó rotundamente y dijo que él siempre estuvo presente en los partidos, entrenamientos y concentraciones.

“¿En qué mente puede caber eso? ¿Quién lo afirma y quién lo cree? El problema no es que lo repitan una y otra vez, porque dicen que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad, pero quien difunda eso, que mejor le pregunte a los jugadores que disputaron las finales”, aseguró.

Cruz Azul y su próximo partido

Cruz Azul tendrá la oportunidad de sumar unidades en un partido que jugará como local en el Estadio Azteca contra Club León.

El encuentro entre Cruz Azul y Club León se jugará este sábado a las 17:00 horas tiempo del centro de México.

