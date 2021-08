Benjamín Saúl Huerta: Podría aprobarse su desafuero; madre de la víctima pide justicia

Este 9 de agosto la Cámara de Diputados podría aprobar el periodo extraordinario para el desafuero de Benjamín Saúl Huerta.

María Guadalupe Lezama, madre del menos de 15 años que fue víctima de abuso sexual por parte de Benjamín Saúl Huerta, espera que se haga justicia y se apruebe el periodo extraordinario.

La Comisión Permanente discutirá un posible periodo extraordinario que se llevaría a cabo el próximo 11 de agosto.

Esta es la tercera ocasión en que los legisladores buscan llegar a acuerdos para discutir el desafuero de Benjamín Saúl Huerta.

La madre del adolescente víctima de abuso sexual exige que le quiten el fuero a Benjamín Saúl Huerta para que pueda ser juzgado por la comisión del delito de violación.

Además, asegura temer que el diputado pueda fugarse para no enfrentar la ley y pide que ya “no lo solapen” pues a más de tres meses, no existe ningún proceso contra Huerta.

Asimismo, la madre de la víctima compartió que ha sido amedrentada y amenazada constantemente para que retire la denuncia en contra de Benjamín Saúl Huerta.

“Espero que no lo solapen. En ocasiones temo que pueda fugarse; me buscan en mi domicilio, siguen amedrentando que, en caso de no desistir de la denuncia, mi familia va a sufrir las consecuencias”

Madre de la víctima