Beatriz Paredes Rangel, actual senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex lideresa nacional de ese partido, tiene una opinión sobre Alejandro Moreno y su futuro como dirigente priista.

Beatriz Paredes habló de la situación actual que atraviesa el PRI frente a la presunta persecución política que vive su actual líder, Alejandro Moreno, quien atraviesa una investigación en la Fiscalía de Campeche y ha sido señalado de cometer:

En ese sentido, la aspirante a la presidencia de México en las elecciones 2024, Beatriz Paredes, mencionó cuál es su posición respecto al cargo de Alejandro Moreno y su situación política actual.

Beatriz Paredes indicó que a su consideración, debido a las opiniones divididas que se presentan en el PRI por la destitución o no de Alejandro Moreno, el asunto se debe resolver con una asamblea nacional.

Conforme a las palabras de la senadora priista, ante el proceso de degradación que se vive en la política mexicana, y frente a las problemáticas que atraviesa el partido, los militantes y dirigentes del PRI deben tomar la decisión en conjunto.

Todo bajo los estatutos del partido político, pues hay quienes consideran que Alejandro Moreno se debe retirar de la dirigencia nacional y otros, como él mismo, que aseguran que debe terminar su periodo.

Pues acusa que dicha situación lo único que ha logrado es confrontar a los priistas, por lo que cada quien, según su juicio ético y moral, debe emitir su opinión para entrar en un debate interno en el partido.

“Mi posición es que se convoque una asamblea nacional extraordinaria y que se resuelvan las cosas de fondo, no sólo las circunstancias y las coyunturas que lamentablemente son delicadas”

En entrevista con Político MX, Beatriz Paredes señaló al presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de adelantar el proceso para destapar a los candidatos a la presidencia en las elecciones 2024.

La senadora priista manifestó que AMLO, de manera lamentable y extraña, adelantó el proceso al anunciar a los posibles precandidatos de Morena denominándolos “ corcholatas ”.

Algo que a su juicio corresponde a una denominación “muy infortunada” y dijo que parece más una broma de una cuestión política de gran relevancia.

Además, indicó que el anunciar a los posibles candidatos a la presidencia está fuera de la legislación electoral, pues para querer contender a una posición política de este grado se debe renunciar previamente a los cargos gubernamentales que desempeñan, según sea el caso.

"Este adelanto me parece que tomó por sorpresa a la oposición, con el propósito y con el afán de hacer creer a la ciudadanía que es indudable el triunfo de Morena, que es un destino fatal, el cual la sociedad mexicana no puede escaparse, y eso no es cierto."

Beatriz Paredes