Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que ella da fe de que el mandatario mexicano fue contagiado de Covid-19, ante la serie de rumores que se han desatado sobre la salud del presidente a partir del fin de semana pasado.

Gutiérrez Müller contó que AMLO está en tratamiento, por lo cual “lo dejó dormido” antes de acudir a un evento cultural.

Beatriz Gutiérrez Müller se presentó en un acto púbico en Tabasco y compartió la situación de salud de AMLO, lo cual ha circulado en video en redes sociales, luego de que el domingo 23 de abril se confirmó vía redes sociales que por tercer ocasión se contagio de Covid-19.

Beatriz Gutiérrez Müller acudió a Tabasco a un Fandango por la Lectura y se le vio acompañada del canciller Marcelo Ebrard. Desde ahí dijo no podía evitar abordar el tema ante la serie de dardos que han lanzado sobre la salud del presidente de México.

“El tema central es el libro, pero esta coyuntura que no podemos ocultar, que muchos se preguntaban y va a venir la esposa del presidente, porque el presidente se enfermó, pues sí, aquí estoy porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido. Está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer y en dos o tres días lo darán de alta y entonces el podrá explicar de viva voz cómo se contagió, porque él sabe, porque en las multitudes no sabemos quien posee el bicho, pero él sabrá contar con más detalle. <u><b>Yo doy fe de que él fue contagiado por Covid. Está muy bien</b></u>, es una gripe fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y si ustedes se enferman de Covid, ya lo saben, guarden los protocolos que hemos aprendido, el aislamiento, tomar mucha agua...”

Beatriz Gutiérrez Müller