¿Quién fue Héctor Benavides? La periodista Azucena Uresti dijo en su último programa de Milenio que se emitió el viernes 19 de enero, que le hacía mucha falta.

De forma sorpresiva y en medio de fuertes rumores, Azucena Uresti confirmó que el noticiero que se transmitió el viernes 19 de enero, se trató del último que presentaba en dicho canal de televisión.

Al abrir el que fue su último programa de Milenio, la periodista pronunció un mensaje en el que además de anunciar su despedida, dijo que le hacía mucha falta Héctor Benavides.

Azucena Uresti le dice misógino y agresor a AMLO: “Finge que no conoce mi nombre”

Pero, ¿quién fue el Arquitecto Héctor Benavides y por qué Azucena Uresti dijo que lo extrañaba durante su despedida del canal Milenio y de la cadena Multimedios? Te contamos.

En el que se trató de su último programa en Milenio, Azucena Uresti dedicó un largo bloque para despedirse y agradecer a todos los colaboradores y ex colaboradores que la acompañaron en el canal.

Entre reporteros, redactores, editores, jefes de información, maquillistas, camarógrafos, iluminadores y demás, Azucena Uresti pronunció palabras especiales para algunos de sus compañeros y amigos.

Así fue el caso del periodista Héctor Benavides, de quien la comunicadora dijo, tiene en su recuerdo y le extendió un profundo agradecimiento debido a las enseñas que le dejó.

De la misma forma, Azucena Uresti recordó que durante su paso por Milenio y Multimedios, Héctor Benavides la respaldó en múltiples ocasiones, razón por la cual admitió que le hace mucha falta.

Azucena Uresti le dice misógino y agresor a AMLO: “Finge que no conoce mi nombre”

“Mi recuerdo y agradecimiento siempre para usted, Arqui Benavides, quien me enseñó tanto y tantas veces me respaldó. Qué falta me hace”

Azucena Uresti