Azucena Uresti se sumó a decenas de periodistas que compartieron su número de teléfono para apoyar a Natalie Kitroeff, tendencia en X (antes Twitter) a la que se sumaron mujeres miembros de la prensa con el hashtag #CambiaEl Número.

La periodista compartió un video en el que recuerda que el pasado 22 de febrero el número de la periodista y jefa de corresponsalía de The New York Times fue compartido “a millones de mexicanos”.

Esto ocurrió durante la conferencia mañanera de dicho día, cuando el presidente leyó la carta que le envió Natalie Kitroeff previo a la publicación de un reportaje en el medio para que pudiera dar su versión sobre una investigación realizada por el gobierno de Estados Unidos.

AMLO pide a Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, cambiar su número de teléfono si se siente en peligro

Natalie Kitroeff rompe el silencio sobre el reportaje de The New York Times y AMLO; esto dijo

Cabe señalar que el presidente AMLO pidió a Kitroeff cambiar su número celular si se sentía en peligro, motivo por el que surgió esta tendencia.

Azucena Uresti “filtró” su número en X mientras que resaltó que la filtración de datos no debe tomarse a la ligera; además, reiteró que en solidaridad con Natalie Kitroeff y todas sus colegas, también exhibía su número de teléfono.

La periodista y conductora de un programa matutino en Radio Fórmula pidió que el llamen luego de entrar en la polémica tendencia de “cambia el número” donde también etiquetó a la cuenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A esta tendencia se sumaron periodistas como:

entre otras

Sin embargo, las últimas tres compartieron su video y publicación en X con el mismo número: 5589628669.

Minutos después de que Azucena Uresti se sumó a la polémica tendencia en X “Cambia el número”, un usuario en redes sociales hizo una extraña proposición a la periodista.

El usuario @FSantosGarnica aseguró en una publicación que es “obradorista de corazón” al punto de que es capaz de dar la vida por el presidente AMLO.

Sin embargo, la periodista Azucena Uresti le parece “muy wapa” y le encanta, por lo que “con respeto” aprovechó para pedirle permiso para llamarle e invitarla a cenar para platicar y concerse.

Asimismo, este usuario que firmó como Ing. Garnica, aseguró que si le acepta la cena lo haría “muy feliz”.

“Soy obradorista de corazón y por defender a AMLO daría la vida.

Pero me gustaría llamarte porque eres muy wapa y me encantas, lo digo con respeto, me gustaría invitarte a cenar, platicar y conocerte si me lo permites, me harias muy feliz. Me autorizas llamarte? Ing. Garnica”

@FSantosGarnica