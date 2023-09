El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó que se hagan públicos los informes y grabaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) referentes al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A pregunta expresa durante la conferencia mañanera del 26 de septiembre sobre el caso Ayotzinapa, AMLO aseguró que dio la orden de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comparta todos sus informes.

Esto luego de la reunión que se sostuvo con los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos que desaparecieron hace 9 años.

El presidente AMLO reiteró que ordenó que se entreguen los audios de la DEA, así como los documentos de la Sedena sobre el caso Ayotzinapa, ante la solicitud de los padres de los normalistas.

Esto a pesar de que no concuerda con lo dicho por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes acusan que el Ejército no quiere cooperar y ha ocultado información.

“Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer este lamentable caso de Ayotzinapa”

AMLO