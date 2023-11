Arturo Zaldívar, aún integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue criticado y le fue recordado un tuit en el que afirmaba que ya no sucede que los ministros renuncien para ocupar otros cargos públicos, ello luego de su anuncio de dejar su puesto actual y sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Arturo Zaldívar le aplicaron la de “siempre hay un tuit” pues el 7 de noviembre afirmó que su ciclo en la SCJN ha terminado y dos horas después Claudia Sheinbaum, aspirante a presidenta de México en las elecciones 2024, anunció que el ministro se suma a su proyecto.

El tuit viralizado es del 5 de octubre de 2019 en el que decía que “en aquella época era común que los ministrtros salieran de la Corte para ocupar otros cargos. Lo que demuestra la menor relevancia de la Corte anterior. Esto ya no sucede”

Ante ello varios comentaros han surgido en redes sociales sobre que es una maniobra política de AMLO y críticas hacia Arturo Zaldívar que lo critican como “hablador” e “incongruente”.

Una vez hecha llegar la renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este deberá enviar la renuncia al Senado a través de la Secretaría de Gobernación y hay dos opciones, según detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar:

En un segundo momento se tendría que enviar al Senado un terna en la que debe haber consenso, la cual se podrá reformular hasta en dos ocasiones o de lo contrario lo designa el Ejecutivo.

“Aquí hay dos procedimientos. Uno, hacerla de urgente y obvia resolución y pasarla al Pleno o en su defecto, mandarla a comisiones de Justicia, dictaminarla y posteriormente darle desahogo. Ese es el procedimiento que sigue. Hablé con la secretaria de Gobernación, me dijo que en los próximos días me mandaba la renuncia de manera oficial, para darle trámite a este procedimiento. En un segundo momento tendrán que mandar la terna, nuevamente, que el Ejecutivo envía al Senado y debe encontrarse un consenso. De no encontrarse, lo designa el Ejecutivo.”

Eduardo Ramírez Aguilar. Jucopo Senado