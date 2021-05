Anonymous México promociona la “pomada” Morenacilina

Anonymous México hizo un cártel para promocionar la “pomada” de La Campaña con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En una publicación de Twitter, Anonymous México compartió un cártel de una supuesta pomada, luego de que AMLO recomendó a sus adversarios utilizar Vitacilina en manera de broma.

Anonymous México retomó la imagen de la famosa pomada de La Campana y le realizó modificaciones.

El empaque de la “pomada” de La Campaña tiene una imagen animada del presidente AMLO y se atribuye que contiene el ingrediente “Morenacilina”.

La “pomada” de La Campaña se utiliza en el tratamiento de cualquier “tipo de ardor chairo”, según la formula del doctor AMLO, dice el cártel.

La supuesta pomada es elaborada por la farmacéutica Anonymous México.

“No es como la Vitacilina que se pone AMLO, pero es mejor”, publicó Anonymous México.

La página de Twitter Anonymous México, un supuesto grupo de hackers, tiene publicaciones que atacan el gobierno del presidente AMLO y al partido Morena.

Una de sus publicaciones más recientes es una critica a la decisión del presidente AMLO de comprar la refinería Deer Park , ubicada en Texas, Estados Unidos.

“En lugar de invertir en energías limpias o renovables como el etanol, las cuales detesta AMLO por ignorancia o estupidez. Pemex compró una refinería que no es buen negocio para el futuro, abran los ojos. ¡Morena es una desgracia para #México!”

En la mañanera del 27 de mayo, el presidente AMLO expresó que a sus adversarios les molestó que haya comprado la refinería Deer Park.

En broma, el presidente AMLO le preguntó a Jorge Alcocer Valera, secretario de Salud, cómo se llama el medicamento para protegerse de las irritaciones y una persona respondió que la pomada Vitacilina.

El presidente AMLO en tono de burla dijo que también compraría el laboratorio de Vitacilina, para sus adversarios que están muy molestos.

“Vitacilina, ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah qué buena medicina! O sea, están muy molestos. Serenense, esto para los adversarios. No, no, no, es inversión extranjera en México.”

AMLO