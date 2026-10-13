El periodista e historiador Andrew Paxman retrata la vida y trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una biografía de 50 episodios.

Publicada bajo el sello de Penguin Random House y a través de una narrativa rigurosa, “Andrés Manuel”, explica al personaje en toda su complejidad.

Se aborda la tragedia familiar en su juventud hasta la consolidación de Morena. Ofrece un retrato que busca imparcialidad.

De acuerdo con el autor:

“Esta obra disecciona con precisión las paradojas del «lopezobradorismo»: el líder que sin duda dignificó a los pobres, pero evitó una reforma fiscal; el crítico de la «mafia del poder» que al final pactó con la élite empresarial; y el gobernante que, al tiempo que prometía justicia a las víctimas de la Guerra Sucia y a las madres buscadoras, protegió y consintió al Ejército”. Andrew Paxman. Periodista

Es la primera biografía que incluye el sexenio del exPresidente de México, que abarcó del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

¿Dónde comprar “Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios”?

“Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios” está a la venta en línea por medio del portal Penguinlibros.com

A partir de este 13 de octubre se puede adquirir en tres formatos:

Tapa blanda con solapa - $499 pesos

eBook multimedia - $299 pesos

Audiolibro $499 pesos

Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios (Penguinlibros)

Andrew Paxman comenzó a escribir la biografía en 2023 con el propósito de ofrecer un retrato neutral de AMLO, a quien dice “lo odias o lo alabas”.

El periodista lo deja claro, no alaba y tampoco ataca, mucho menos tiene la intención de promover la figura del jefe del ejecutivo, su propósito es contribuir a la discusión nacional sobre su desempeño y el de su movimiento, la llamada cuarta transformación.

Para lograr su objetivo tuvo un acercamiento con las personas que lo conocían antes de ser presidente, aquellas que estuvieron presentes en momentos clave de su trayectoria política.