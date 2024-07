Los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, responden a medios de comunicación y señalan calumnias en su contra.

Así se dio a conocer a través del portal La Jornada, a donde Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán enviaron una carta para señalar las calumnias y mentiras que publican en su contra:

The News York Times

LatinUS

El Universal

Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI)

Los hijos de AMLO reiteran que ninguno de los medios exhibió prueba alguna de las acusaciones en su contra , por lo que acusaron que solo se trata de historias “fantasiosas” que pretenden perjudicarlos.

Asimismo, señalaron que las acusaciones en su contra “vienen de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con el narcotráfico”, no obstante, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán afirman que la verdad “resiste” a su favor.

“Ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que lo sustenten". Andrés Manuel y Gonzalo Alonso López Beltrán

Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán aclaran acusaciones en su contra

En la carta enviada a La Jornada, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán declaran a “la opinión pública” que, pese a no ser parte del gobierno han sido atacados por medios de comunicación.

Afirman que durante años decidieron quedarse en silencio y dejar a AMLO responderles, sin embargo, debido a las recientes y constantes acusaciones hacia ellos, prefirieron dar una respuesta pública.

De esa forma, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso explicaron casos como el relacionado con la obra del Malecón de Villahermosa, en donde LatinUS y Mexicanos Contra la Corrupción los acusaron de participar en una red de corrupción a su favor, lavado de dinero y de que quedó la obra inconclusa.

No obstante, los hijos de AMLO afirman que no han emitido ninguna recomendación para que las obras se otorguen a un particular, no tienen relación ni conocen a quien sería el encargado de los paraísos fiscales en Luxemburgo, y que la obra ya fue terminada al 100%.

Igualmente, responden a la nota “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”, publicada por el medio estadounidense The New York Times.

En el texto se acusó a los hijos de AMLO de recibir dinero del narcotráfico mexicano , e incluso señalaron que terceros contaban con videos en donde se exponía tal acusación.

Ante esto Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán señalaron dicha acusación como una cobarde e irresponsable “calumnia”, y expresaron su desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje por la nota.

Los hijos de AMLO rechazaron que tengan vinculo con organizaciones del narcotráfico, y dijeron que “jamás” han recibido dinero de ellos; también afirmaron que las acusaciones son ridículas, pues incluso en la nota se subraya que no se puede corroborar que la información sea real.

Además, destacan que no presentan los documentos que confirmarían que las acusaciones en su contra son verdad, y que tampoco se señala que los “pseudo periodistas” que escribieron el texto hayan visto los videos señalados.

“Jamás hemos tenido ninguna relación con la delincuencia organizada, jamás hemos sostenido encuentros, reuniones o hemos tenido relación alguna con ningún líder o integrante de organizaciones delictivas”. Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán

A lo largo del documento, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán exponen otras 4 acusaciones en su contra, y aclaran que no existe responsabilidad en las menciones recibidas por parte de:

El Universal

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

El PRIAN

Xóchitl Gálvez Ruiz

(Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán destacan que LatinUS, The New York Times y El Universal no tienen pruebas en su contra

Finalmente, los hijos de AMLO enfatizan que ninguno de los reportajes, textos, notas e investigaciones publicadas en su contra presentan pruebas de su responsabilidad en los hechos, y apuntan a que eso se debe a que “no existen”.

Asegura que los escritos se basan en testimonios de terceros, intervenciones telefónicas ilegales a personas que no se relacionan con ellos, mentiras, supuestos y fuentes de dudosa veracidad.

“Ninguno de los ‘reportajes’ mencionados ni ningún otro presenta una cuenta bancaria, un depósito, un vídeo o alguna prueba fehaciente que realmente nos coloque en alguno de todos los delitos que pretenden imputarnos en todos estos artículos. Nunca podrán hacerlo porque son simple y llanamente falsedades y mentiras”. Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán

En lo relacionado a sus ingresos, los hijos de AMLO afirman que provienen de su trabajo “honrado” y que cuentan con una herencia familiar que les permitió forjar una empresa y acrecentarla.

“Juntos tenemos un rancho de cacao y madera en Tabasco heredado originalmente de nuestro abuelo materno, una marca, taller y tiendas de chocolate, entre otras actividades y negocios, los cuales hasta ahora nos han garantizado el sustento, manteniéndonos al margen de la actividad política y del gobierno. Todos nuestros ingresos provienen del sector privado”. Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán

“Lamentamos profundamente y nos duele haber sido utilizados por nuestros adversarios para golpear al proyecto político que admiramos y pertenecemos”, finalizan los hijos de AMLO, tras exponer que el árbol de la verdad “resiste”.

Cabe destacar que tras la carta expuesta por Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, periodistas mexicanos afirmaron que sí hay pruebas que evidencian las acusaciones en su contra.

Igualmente, subrayaron el hecho de que, pese a las pruebas expuestas, no existen investigaciones en contra de los hijos de AMLO por los delitos señalados, entre ellos el de corrupción.