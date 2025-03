Andrea Chávez, senadora de Morena por el estado de Chihuahua, pidió este miércoles 26 de marzo que el diputado Cuauhtémoc Blanco solicite licencia en lo que se realiza la investigación de la denuncia en su contra.

Cuauhtémoc Blanco fue acusado por su media hermana Nidia Fabiola Blanco por intento de violación, caso que se dio a conocer en octubre de 2024 y recientemente se discutió el desafuero del diputado en el Congreso.

Alrededor del caso de la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco han surgido grandes debates políticos, como el que se dio en el programa de Azucena Uresti, en el que participó la senadora Andrea Chávez.

Andrea Chávez cree que Cuauhtémoc Blanco debería solicitar licencia como diputado de Morena

Este miércoles 26 de marzo las senadoras Andrea Chávez, de Morena; Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano y Kenia López Rabadán, del PAN, asistieron a un programa con Azucena Uresti.

El debate de las legisladoras fue sobre la discusión del desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados y las declaraciones de la Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en torno al tema.

Durante la discusión se insinuó que los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PVEM no votaron a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por lo que no estarían a favor de la víctima que lo denunció.

Ante esto, la senadora Andrea Chávez, de Morena, expuso su punto de vista en la mesa y de manera personal dijo que “Cuauhtémoc Blanco debería solicitar licencia de forma voluntaria y someterse a ese proceso de investigación”.

Asimismo, Andrea Chávez recalcó que el hecho de que no se aprobara el desafuero a Cuauhtémoc Blanco no quiere decir que se detuvo el proceso judicial en su contra, si no que se sigue incorporando la carpeta de investigación.

Laura Ballesteros aplaudió solicitud de Andrea Chávez para que Cuauhtémoc Blanco solicite licencia

Pese a la gran discusión entre Andrea Chávez, de Morena y Kenia López Rabadán, del PAN, Laura Ballesteros aplaudió que la morenista haya pedido que Cuauhtémoc Blanco solicite licencia.

Laura Ballesteros resaltó que la discusión de la Cámara de Diputados de ayer se centró en Morena y se dejó de lado a la víctima e insistió que Cuauhtémoc Blanco debería separarse del cargo.

“Tienen que separar a Cuauhtémoc Blanco de la bancada hasta que se realice un proceso de investigación de justicia. Tienen que exigirle que pida licencia”, exigió Laura Ballesteros a Morena.