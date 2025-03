Activistas, políticas e integrantes de la sociedad civil alistan una marcha por el desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco; conoce la fecha, horario y convocatoria de esta manifestación en la Ciudad de México (CDMX).

Ayer martes 25 de marzo, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados declaró “notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo”, luego de que el diputado de Morena fue acusado por un presunto intento de violación a su media hermana.

El dictamen fue aprobado por el Grupo Parlamentario de Morena, así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionarios Institucional (PRI), mientras que el Partido del Trabajo (PT), así comoel Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), se opusieron.

Luego de la Cámara de Diputados declaró “notoriamente improcedente” el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, activistas y políticas alistan una marcha en la CDMX en rechazo a lo dispuesto en el Congreso de la Unión.

En redes sociales, distintos comunicadores compartieron la convocatoria para realizar una marcha en la CDMX; “¡Basta!, Cuauhtémoc Blanco está acusado de violación y lo protegieron", dice una de las consignas que el grupo de activistas incluyó en su mensaje.

En ese sentido, se instó al Gobierno de México a “romper el pacto” y tomar medidas en contra del diputado de Morena:

La cita para la marcha se estableció para el sábado 29 de marzo en la Glorieta de las mujeres que luchan, a las 11:00 horas.

El propio Cuauhtémoc Blanco hizo un pronunciamiento luego de que la Cámara de Diputados “notoriamente improcedente la solicitud” para quitarle el fuero como diputado de Morena; esto mientras en el recinto del Congreso de la Unión se escucharon gritos de apoyo al ex gobernador de Morelos: “no estás solo”.

En ese sentido, Blanco dijo no tener miedo y estar dispuesto a presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR):

“Nada más quiero que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía, no tengo miedo porque estoy aquí ante ustedes dándoles la cara”

Cuauhtémoc Blanco