Ana Elizabeth García Vilchis, decidió quedarse como parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) y no buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla.

Así lo confirmó AMLO en su conferencia mañanera de hoy 31 de enero, al agradecer a Ana Elizabeth García Vilchis por decidir continuar en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Cabe destacar que hoy 31 de enero era la fecha límite para que la funcionaria decidiera si dejaba el e quipo de AMLO para contender por la presidencia municipal de Puebla en las elecciones 2024.

Esto debido a que Ana Elizabeth García Vilchis fue tomada en cuenta para medir el apoyo ciudadano en diferentes encuestas sobre las preferencias electorales para la capital poblana.

El presidente de México agradeció y dio unas emotivas palabras a Ana Elizabeth García Vilchis, por decidir continuar con la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, la cual da cada miércoles en las conferencias mañaneras.

Pues, según expuso AMLO, García Vilchis decidió quedarse como parte de su equipo en presidencia, lo que calificó como “muy bueno”, y motivo por el que también la felicitó.

Asimismo, el presidente de México expuso su solidaridad con Ana Elizabeth García Vilchis, pues dijo que decidió seguir con la sección a pesar de ser de las funcionarias y simpatizantes de la 4T que más reciben ataques.

Por ello, AMLO señaló a Ana Elizabeth García Vilchis por ser “de las escogidas”, y citando a Ponciano Arriaga, aseguró que “entre más me golpean, más digno me siento”, con respecto a las agresiones en su contra.

“La invitaron a participar, o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros y eso es muy bueno que este aquí, felicidades.

Y sobre todo nuestra solidaridad porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas, me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”

AMLO