El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tundió a las tiendas de autoservicio Oxxo y a la empresa Coca Cola por subir sus precios, por lo que invitó a ya no consumir este tipo de productos chatarra.

En su conferencia mañanera del 7 de diciembre, el presidente AMLO habló sobre dos campañas que prepara el Gobierno federal para combatir el consumo de drogas y la comida chatarra.

Fue mientras explicaba este tema que AMLO condenó que, sin justificación, Oxxo y Coca Cola vayan a aumentar sus precios, pues recordó el daño a la salud de las personas que provocan los alimentos empaquetados y las bebidas como la Coca Cola.

“Ya no hay que consumir Coca Cola”, dice AMLO

El presidente AMLO habló que la comida chatarra provoca “cada vez más” problemas de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades renales u otras ocasionadas por la mala alimentación.

Y fue aquí que recordó que las tiendas Oxxo y Coca Cola aumentarán sus precios:

“Estaba yo viendo que ahora sin justificación en una de estas cadenas, los Oxxo, que aumentan todos los precios, sin justificación, que va a aumentar la Coca Cola. Pues hay que decirlo, <b>ya no hay que consumir Coca Cola</b> porque no es buena para la salud, y además de eso le suben el precio”. AMLO

AMLO dijo que ya no hay que consumir Coca Cola porque no es buena para la salud y además, el costo se va a elevar: ”es como las papitas, no sólo es que hacen daño porque tienen mucha sal, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima; puro aire”.

El presidente de México contó que para los desfiles militares y la limpieza de los autos, lo que se utilizaba era Coca Cola, pero no detalló quién le reveló esos detalles: " no, pobre estómago, y quedaban rechinando de limpios”.

Agregó que la campaña que impulsará el Gobierno de México contra este tipo de comida chatarra no se trata de las afectaciones a las empresas, pues no se va a prohibir su consumo.

“Es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud. Y pues el que quiera tomarse un refresco embotellado, es su derecho, eso no se puede prohibir, pero también decirles”, terminó.

Coca Cola anunció aumento de precios

A finales de noviembre, Coca Cola anunció un aumento en los precios de sus productos a partir del 1 de diciembre.

Este incremento en los precios de Coca Cola van desde un peso hasta los dos pesos y es la tercera vez en el año que los refrescos de esta marca sufren un aumento en su precio final hacia el consumidor.