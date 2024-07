El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se sumó al empresario Elon Musk en su defensa a Donald Trum, por un polémico pronunciamiento editorial de The New York Times en su contra.

Fue en la conferencia mañanera de hoy 17 de julio que AMLO aseguró que la publicación de The New York Times fue “groserísima” en contra de Donald Trump, y de “mal gusto”.

Las palabras del presidente mexicano se refieren a la portada en donde llaman a no votar por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos , a un día del atentado que sufrió.

En su mensaje, AMLO se sumó a las palabras de rechazo expresadas por Elon Musk, quien compartió en X un mensaje en donde acusó a The New York Times de no tener empatía.

AMLO critica a The New York Times por portada contra Donald Trump

AMLO acusó a The New York Times por actuar como “pasquín” al publicar una columna editoria “groserísima” y de mal gusto en contra de Donald Trump, un día después de que intentaron matar al candidato.

“Sale en The New York Times una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto. Actuando como un pasquín, el New York Times”. AMLO

El presidente afirmó que sólo se trata de un ejemplo para exponer la crisis que se vive en medios de información, en donde señaló que existe una “extorsión” por parte de quienes opinan e informan.

AMLO también dijo que con dicha mención, The New York Times solo muestra que los medios manipulan más en Estados Unidos que en México, pues ningún medio mexicano ha hecho tal cosa.

“Lo hacen al día siguiente del atentado, eso no lo hace El Reforma, ni El Universal, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen, ni Financiero, porque me preguntan sobre en dónde hay más manipulación no, pues si nos atenemos a esto allá, porque no estamos hablando de cualquier periódico, es The New York Times”. AMLO

¿Qué decía el desplegado por el que AMLO y Elon Musk defendieron a Donald Trump?

AMLO también compartió el mensaje que envió Elon Musk a The New York Times, luego de que publicaron una página en su medio escrito en donde llaman a no votar por Donald Trump para presidente.

La portada decía: “Falló a las pruebas de liderazgo y traiciono a Estados Unidos, los votantes deben rechazarlo en noviembre”, lo que AMLO calificó de un mensaje “imperativo y autoritario”.

Por su parte, Elon Musk señaló que ese mensaje solo muestra que el periódico no tiene “ni una pizca de empatía”, y afirmó que quienes realizaron dicha publicación son seres humanos despreciables.

“El New York Times acaba de publicar esto sobre Trump hoy. Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía”. Elon Musk

Tras la situación, el presidente de México aseguró que lo que se vive actualmente “es una decadencia de los medios”, en donde buscan golpear, calumniar y mentir.