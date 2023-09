Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Javier Milei, aspirante a la presidencia de Argentina es “un deslenguado” por las críticas que lanzó contra el Papa Francisco.

Desde la conferencia mañanera del 13 de septiembre, AMLO tundió al líder de la coalición “La Libertad Avanza” es un conservador deslenguado que atacó al líder de la Iglesia Católica “sin fundamentos.

Esto luego de que se dieran a conocer los dichos de Javier Milei en un programa de televisión en 2020, donde se refirió al pontífice como “el imbécil que está en Roma”.

Papa Francisco no tiene nada de que quejarse sobre el Gobierno de México, asegura AMLO

Javier Milei, ¿instrumento para que Argentina no Ingrese a BIRCS?

“Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo que Milei sobre el papa y bueno, somos libres pero sí es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen”

AMLO