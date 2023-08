El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó al triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina y ¿lo comparó con Aldolfo Hitler?

AMLO culpó al gobierno de Mauricio Macri de endeudar a Argentina con complicidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que precipitó una crisis económica y produjo una elevada inflación en el país.

Durante su conferencia matutina del 14 de agosto de 2023, López Obrador explicó que dicha crisis económica causó el descontento en la población argentina y ayudó a Javier Milei.

“En el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica. El gobierno de derecha, conservador, de Macri endeudó por completo al país con la complicidad del FMI. Esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación”, indicó AMLO.

Al hablar del triunfo de Javier Milei, AMLO recordó que en sus inicios, Adolfo Hitler se consolidó como dirigente tras una inflación en Alemania, tal como sucede actualmente, en Argentina.

El mandatario federal destacó que a Hitler le ayudó la inflación que se padecía en ese entonces en Alemania, pese a haber sido un político conservador y autoritario.

De tal manera, AMLO señaló que la inflación y las crisis económicas siempre benefician a candidatos de derecha y al “conservadurismo”, tal como sucedió este domingo con Javier Milei en Argentina.

Sin embargo, aclaró que con su recuento no estaba comparando a Javier Milei con Hitler, sino que sólo hizo una referencia histórica.

“Aquí es importante recordar que Hitler se levanta y se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. A él le ayuda la inflación, siendo conservador autoritario... las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha y al conservadurismo... que es un poco lo que está pasando en Argentina, no estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Esa crisis causó mucha molestia y lleva a estos resultados”

Como otro factor que influyó en el triunfo de Javier Milei en Argentina, AMLO consideró que el gobierno de Argentina de “zigzagueó” demasiado y no definirse en favor del pueblo.

El presidente López Obrador sostuvo que faltó decisión para anclarse en favor de la población pobre y no querer quedar bien con todos.

“Faltó más decisión, zigzaguearon demasiado, uno debe de anclarse. Debe estar siempre con el pueblo. No querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender y respetar a todos, pero darse preferencia a los pobres. Cuando no hay definición, no se puede contar con el apoyo del pueblo”

