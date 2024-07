El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tronó en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) sobre Xóchitl Gálvez y la coacción del voto en las elecciones México 2024; “son mentirosos y corruptos” declaró el mandatario federal sobre los magistrados.

Ayer jueves 11 de julio, la Sala Especializada del TEPJF determinó que el presidente López Obrador coaccionó el voto de la ciudadanía e hizo uso indebido de los programas sociales en el marco previo a la jornada del 2 de junio de 2024.

El TEPJF concluyó que durante sus mañaneras del 9 y 11 de mayo de 2023, AMLO vulneró los principios de imparcialidad de la contienda al hacer referencia a buscar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas constitucionales del denominado Plan C.

Previamente, el 13 de junio de 2024, la Sala Especializada del TEPJF determinó que el presidente ejerció violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez durante las campañas para las elecciones 2024.

AMLO dijo en respuesta que el TEPJF no cuenta con pruebas de sus acusaciones y, en ese sentido acusó a los magistrados que determinaron coacción del voto de su parte en las elecciones 2024 de formar parte de “bloque conservador”; esto durante su conferencia mañanera de hoy viernes 12 de julio.

“Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad; no tienen pruebas. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador”

AMLO