El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló el epitafio con el que le gustaría ser recordado después de su muerte; esto fue lo que dijo el mandatario federal hoy miércoles 10 de julio.

Durante su conferencia mañanera de hoy 10 de julio, el presidente López Obrador dijo que le gustaría tener dos epitafios, uno público y uno personal; el primero es referente al juramento Yaqui y el segundo a un poema del escritor Amado Nervo.

AMLO dejará la Presidencia de la República el próximo 30 de septiembre para dar paso a la administración de Claudia Sheinbaum, quien ya presentó a gran parte del gabinete que la acompañará como la primera presidenta en la historia de México.

AMLO presentó el epitafio público con el que quiere ser recordado tras su muerte; esto en respuesta a una pregunta del periodista Carlos Pozos o Lord Molécula, quien dijo adelantar su pregunta hoy 10 de julio por considerar que esta pudo ser su última participación en la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

En ese sentido, el presidente expresó lo siguiente con cierta nostalgia:

“En lo público, el juramento Yaqui y en lo personal, lo que está en mi libro, lo de Amado Nervo. ¿Quieren ver lo del juramento? Creo que cumplí con eso o me acerqué mucho a eso”

Una vez dicho lo anterior, López Obrador expuso una diapositiva con el juramento Yaqui que dice lo siguiente:

para ti no habrá ya calor,

para ti no habrá ya dolor,

para ti no habrá ya muerte,

“Para ti no habrá ya sol,

AMLO no dio detalles del epitafio personal que tendrá tras su muerte, pero explicó que este tema es referido en el último libro de la editorial Planeta que publicó bajo el título “Gracias”, texto que recordó durante su conferencia mañanera de hoy 10 de julio.

Tras presentar el juramento Yaqui, López Obrador dijo:

“Ahora quieren el de Amado Nervo? No, ya no, ese no.

AMLO