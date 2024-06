El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tronó en contra de Carlos Loret de Mola; “no tengo la culpa de su fracaso como periodista”, afirmó el mandatario federal en Palacio Nacional.

El 23 de junio, Carlos Loret de Mola calificó como “una bajeza” y una “cobardía” una presunta investigación de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaría relacionada con sus finanzas y las de su compañero en el medio Latinus, Víctor Trujillo “Brozo”.

“Me estoy preparando para lo peor”, afirmó Loret de Mola afirmó ayer 27 de junio, durante una conversación para El Universal en la que aseguró que el presidente pretende llevar a cabo una supuesta persecución en contra del periodismo.

“No sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente. Yo jamás he insultado ni calumniado al presidente, lo que hemos hecho es presentar reportajes con documentos y grabaciones. Entonces creo que viene una época muy oscura, creo que el presidente está decidido a acentuar su persecución”

AMLO le respondió de nueva cuenta a Carlos Loret de Mola durante su conferencia mañanera de hoy 28 de junio. El presidente consideró que vive un “rotundo fracaso como periodista”.

“Aprovechando, lo de Loret de Mola, es que leí algo que dijo que se le está persiguiendo y que va a estar preparado. Que no se prepare de nada, nosotros no somos represores. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación”

En ese sentido, el presidente agregó:

AMLO abundó en sus declaraciones sobre Carlos Loret de Mola durante su conferencia de hoy 28 de junio. El presidente aseguró que si el presentase una denuncia en contra del periodista, lejos de generarle un daño a Loret, le traería beneficios ante la opinión pública.

“Si yo fuese autoritario siendo presidente. A ver, denuncia a Anabel o denuncia a Loret. Imagínate, ahora que Loret está pasando por un mal momento, si yo lo denuncio, nunca he denunciado a ningún periodista y me han calumniado todo el tiempo. Pero imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret, uuuhhh... Se vuelve Loret el paladín de la libertad”

Con base en su declaración, López Obrador aseguró que no existen ninguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o Víctor Trujillo “Brozo”; “no hay nada, absolutamente nada”, dijo.

Ayer 28 de junio, AMLO también le respondió a Carlos Loret de Mola pues el periodista afirmó que, “fuentes del equipo cercano a la futura presidenta (Claudia Sheinbaum)”, le aseguraron que los hijos de AMLO serán “cobijados” con un “jugoso presupuesto de la capital del país” en el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México (CDMX).

López Obrador fue cuestionado por la supuesta revelación de Loret de Mola; “¿qué le respondería?”, le dijo uno de los reporteros.

“Que me da flojera (risas). No hay ningún fundamento, no tiene razón”

AMLO