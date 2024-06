El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la confesión que, de acuerdo con Pepe Aguilar, el expresidente Felipe Calderón le hizo sobre la violencia y el narcotráfico en México, tras el fracaso de su estrategia de seguridad en el sexenio 2006-2012.

Desde la conferencia mañanera del 27 de junio, AMLO reiteró que la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue una estrategia para legitimar su gobierno tras “robarse” las elecciones de 2006.

Sin embargo, afirmó que “las cosas están cambiando”, por lo que las consecuencias de dicha estrategia no tendrán la duración que el expresidente Felipe Calderón consideró, de acuerdo con el cantante de regional mexicano.

A pregunta expresa de una reportera, el presidente AMLO reaccionó a las declaraciones que hizo el cantante Pepe Aguilar en entrevista para Adela Micha, donde compartió que el expresidente Felipe Calderón le confió que la violencia generada por su guerra contra el narcotráfico duraría al menos 35 años.

En dicha entrevista, Pepe Aguilar resaltó que tiene una amistad con Calderón Hinojosa y que, en una conversación cuando éste era presidente de México, le confió sus predicciones “optimistas”.

“Yo me acuerdo que el presidente Calderón me decía que ‘35 años más o menos, mínimo’. Yo le decía ‘No me diga eso, por el amor de Dios, cómo 35 años’ y me decía que eran datos medio optimistas”

Sin embargo, AMLO aseguró que las cosas han cambiado con su gobierno gracias a su estrategia de seguridad de atender las causas de la violencia y el narcotráfico en el país.

Asimismo, el presidente dijo que es probable que el expresidente Felipe Calderón no supiera a qué se enfrentaba cuando le dio un “garrotazo a lo tonto al avispero” del crimen organizado.

Además, destacó que no se puede descartar que el expresidente no supiera “quién era García Luna”, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y que actualmente está en una prisión estadounidense por relaciones con el narcotráfico de México.

“No, es mucho. No, no, no, no, no, las cosas están cambiando. Yo creo que (Felipe Calderón) no sabía bien de lo que se trataba. Creo que le dio un palazo, un garrotazo a lo tonto al avispero y ya lo he dicho, a lo mejor no sabía quién era García Luna”

AMLO