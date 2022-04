Al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dio risa “AMLITIO”, nombre propuesto por Morena para el organismo encargado del litio.

“Hay alguien que hizo una encuesta que preguntó si le ponían AMLITIO. Ya tengo mis medicinas y ahora tengo el litio, podemos poner una planta”, dijo AMLO entre risas durante la conferencia mañanera del jueves 21 de abril.

El presidente proyectó una encuesta donde aparecían dos opciones para el nombre de la empresa:

¿La nacionalización del litio es o no beneficiosa?

¿A cuál le van?, preguntó AMLO.

AMLO descartó que AMLITIO pueda ser el nombre del organismo, porque no quiere que “nada tenga su nombre”.

“Yo tengo en mi testamento político escrito de que no quiero que le pongan mi nombre a nada. No quiero estatuas, no quiero nombre de calles, ni nada absolutamente”

AMLO