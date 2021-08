AMLO se queda afuera de la mañanera; maestros de la CNTE quieren diálogo pero él dice que no

AMLO se quedó afuera de la mañanera del 27 de agosto en Chiapas, luego de que la CNTE le impidió el paso demandándole un diálogo a lo que él dijo que no.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la séptima zona Militar en Tuxtla Gutiérrez para su mañanera, pero integrantes de la CNTE le impidieron el paso..

La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan protestas desde hace días para exigir que se cumplan sus demandas.

Los una comisión de la organización magisterial se acercó a la camioneta en la que viajaba AMLO y le dijeron que querían un diálogo con él.

El presidente consideró como un chantaje que los manifestantes de la CNTE le condicionaran el paso a la mañanera a cambio de escucharlos.

Ante ello, AMLO quien decía que no con la mano, bajó el cristal del automóvil y aclaró a los manifestantes que no aceptaba chantajes por lo que se quedaría en la camioneta.

“Aquí me quedo. Yo no acepto chantajes”

Ante ello, el presidente de México, quien dijo que “no puede ser rehén de nadie”, pidió a los integrantes de la CNTE respeto, que le dejaran pasar y luego dialogarían.

Pero ante la negativa de los manifestantes, AMLO dijo, entonces que se quedaría en su automóvil, pues a manifestaciones así está acostumbrado.

“Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos... No se preocupen. Yo estoy acostumbrado a esto. Aquí me quedo”

