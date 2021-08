El presidente no puede ser rehén de nadie: AMLO

Luego de ser bloqueado por maestros de Chiapas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el presidente no puede ser rehén de nadie.

“Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo”, afirmó.

Esto luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieron su entrada al cuartel de la Sedena donde ofrecería su mañanera.

En este sentido, AMLO aseguró que ha hablado con la CNTE en al menos ocho ocasiones, pero que hay “intereses creados” en la dirigencia de la sede de Chiapas.

Por lo que aseguró que no puedo someterse a ningún grupo de “interés creado” y no entrará a la fuerza.

“Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces, decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza” AMLO

Decidí no entrar como protesta de mi parte: AMLO

AMLO afirmó que podría entrar y llevar a cabo la conferencia mañanera, dado que no había muchos maestros bloqueándolo.

No obstante, decidió no hacerlo como protesta de su parte para que esos grupos “no se excedan, no abusen, respeten”.

En este sentido, el presidente calificó este bloqueo por parte de los maestros de la CNTE en Chiapas como indebido.

“Porque desde luego tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos”. AMLO

El mandatario López Obrador dijo no tener nada de que avergonzarse, ya que su gobierno ayudó a cancelar la reforma educativa y se ha respetado al magisterio, “no se les maltrata”, agregó.

“No es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la pacificación de maestros… como nunca se están apoyando a estudiantes: 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes. Como nunca está llegando presupuesto de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento” AMLO

Por lo que, AMLO aseveró no tener pendientes con los maestros; pero “este es un asunto más de intereses políticos”, puntualizó.

Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes: AMLO

AMLO aseguró estar acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la cuidar la dignidad de la investidura presidencial, añadió, “no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con ningún grupo de interés creado”.

El presidente explicó que les planteó ser atendidos por la secretaria de Educación, pero rechazaron la opción.

Tras dos horas de ser bloqueado por maestros de Chiapas, AMLO fue liberado.