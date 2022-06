Durante la conferencia mañanera del jueves 9 de junio, AMLO se metió al pleito entre Claudio X. González y el líder del PRI Alejandro Moreno.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la oposición encabezada por Claudio X. González ya está buscando la manera de deshacerse del PRI.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación periodística contra Alejandro Moreno, acción que AMLO interpreta como que Claudio X. González, vinculado con la asociación civil, quiere desechar al PRI de la alianza Va por México.

Igualmente, AMLO comentó que lo que él llama “Mexicanos a favor de la corrupción”, refiriéndose a MCCI, no hace periodismo, sino “politiquería barata”.

Esto luego de cuestionar por qué el reportaje salió hasta después de las elecciones del 5 de junio y no antes, lo que atribuyó a intereses políticos de Claudio X. González.

“Algunos dicen por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones, porque se esperaron hasta ayer si es periodismo, eso demuestra que este grupo hace política no periodismo, que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política porque lo que hacen es politiquería”

AMLO