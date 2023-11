El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que propuso a Omar Fayad como embajador de Noruega debido a un compromiso previo con el exgobernador de Hidalgo, según contó en la conferencia mañanera del 9 de noviembre.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) hacer llegar el nombramiento de Omar Fayad como embajador de Noruega, el cual fue hecho por el presidente AMLO.

El documento, fechado el 7 de noviembre, dice lo siguiente:

“Con fundamento en el artículo 19 fracción I, inciso b, del Reglamento Interior de la SRE, se hace llegar la comunicación que la secretaria de Relaciones Exteriores, Dra. Alicia Bárcena Ibarra, dirige a la secretaria de Gobernación, Mtra. Luisa María Alcalde Luján, con la atenta solicitud respetuosa, para que, de no mediar inconveniente y en apego a las facultades de estas Unidad de Enlace a su digno cargo, se haga entrega a la Mesa Directiva del Senado de la República, del nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de sus facultades ha hecho del ciudadano: Omar Fayad Meneses, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega”

Omar Fayad renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en junio de 2023, después de más de 40 años de militancia en los que se desempeñó como diputado federal, senador y gobernador del estado de Hidalgo (2016-2022).

Quien fue nombrado como embajador de Noruega denunció que en el PRI, dirigido a nivel nacional por Alejandro Moreno Cárdenas, “hoy no hay espacios para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya”.

En ese contexto, AMLO reconoció tener un compromiso con Omar Fayad.

“¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar, este... un compromiso. Miren, si me dicen: ¿Después de la pandemia, cuál es el momento más difícil que he enfrentado? Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia terrible que me dolió muchísimo”

AMLO