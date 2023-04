El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa energética española Iberdrola sea porque ya son “chatarra”, como han expresado voces en la oposición.

Durante su conferencia mañanera de este martes 11 de abril, AMLO dijo que la inversión de 6 mil millones de dólares se recuperará en 10 años y que ha sido la mejor decisión, ya que de lo contrario llevaría más tiempo llegar a la meta de “soberanía energética”.

“No son chatarra... fue muy buena la operación, si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas nos lleva 10 años y termina el sexenio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -quedaría- como una empresa minoritaria / Esta inversión es rentable, se va a recuperar máximo en 10 años” AMLO

AMLO cumple objetivo de la rechazada reforma eléctrica

A pesar de las críticas, no solo por la supuesta “chatarra” comprada sino porque no es una “nacionalización” como AMLO la consideraba, el presidente insistió en justificar que sí lo es.

AMLO recordó que ello significa una nacionalización en los hechos, puesto que era uno de los objetivos de la rechazada reforma eléctrica del año anterior.

Y es que la met es que la CFE tuviera el 55 por ciento del mercado y los privados el 45, pero al ser rechazada por la oposición, esta acción de compra cumple el objetivo un año después.

“Las (empresas) particulares ya tenían 60 (por ciento del mercado). Entonces con la operación que llevamos a cabo ese 39 (por ciento al que cayó el control de la CFE) se convierte en 55, por eso hablo de nacionalización y con lo que estamos haciendo para el año próximo calculamos que vamos a tener aun con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar a 65 por ciento de generación de energía eléctrica...” AMLO

José Enrique Alva, Rogelio Ramírez de la O., Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Sánchez Galán y Manuel Bartlett tras la reunión para la adquisición de 13 plantas generadoras de energía de Iberdrola. (Presidencia)

AMLO causa sorpresa al negociar con Iberdrola, pero la empresa española ya no estaba interesada en México

Cabe recordar que el presidente AMLO no solo ha considerado a las autoridades de España sino a empresas como Iberdrola de aprovechrase del país, por lo cual causó más sorpresa el acuerdo.

Desde que llegó al gobierno, AMLO ha tenido una disputa con España y ha calificado a sus empresas de “corruptas”, “colonizadoras” y “saqueadoras”.

Además, Iberdrola contrató a Felipe Calderón como asesor de una de sus filiales y a su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel.

Tras la compra de las 13 plantas de Iberdrola en territorio mexicano, el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Luis Felipe Calderón Zavala, fue una de las voces principales que reaccionó calificándolas como “chatarra”.

De la misa manera, Xóchitl Gálvez, dijo que Iberdrola se deshace de activos viejos y por el contrario obtienen financiamiento para apostar por sus proyectos de energía limpias; mientras en México se siguen usando energías sucias.

Reacciones por negocio con Iberdrola (Especial )

AMLO ahuyentó más inversión de Iberdrola y esta se va con mala reputación

Para analistas en España, la venta que se hizo del 80 por ciento de su activos en México es un “regalo” y le sirve a Iberdrola para dejar de ser vista como una empresa con mala reputación al interior de México.

Consideran que no hubo una nacionalización y recuerdan que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, había afirmado en octubre de 2020 que no iba a invertir más en México si el gobierno no estaba interesado.

AMLO está feliz por vencer a Iberdrola

AMLO dijo que en la oposición están enojados porque su ideología es privatizar todo, como se hizo con el petróleo, las líneas aéreas y los teléfonos, y convertir las quiebras en rescates públicos.

“Yo entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas, ellos no quisieran que las empresas publicas salieran adelante, ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Esa es su filosofía” AMLO

Abundó que “nosotros consideramos que fue muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica, es de las primera empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país...”