Durante la conferencia mañanera de hoy 12 de agosto, AMLO rechazó pero justificó el uso del helicóptero de la Marina para trasladar a una mascota de béisbol en Macuspana, Tabasco.

El jueves 11 de agosto circuló en redes sociales un video en donde se observa llegar a la mascota del equipo de béisbol Olmecas, de Tabasco, en u n helicóptero de la Marina.

En dicho video se percibe a “Pochichoco”, la mascota del equipo, llegar al estadio Ángel Toledo Meza, Tumbapatos, ubicado en el municipio de Macuspana.

La situación generó gran controversia entre los mexicanos, quienes preguntaron para qué deben ser utilizados los helicóptero de la Marina y al ser cuestionado AMLO, señaló que rechaza la acción.

Sin embargo, AMLO también justificó que la Marina lo haya hecho, pues el uso del helicóptero se dio en el marco de las finales de playoffs.

Cabe destacar que AMLO, en reiteradas ocasiones se ha dicho fan del béisbol, deporte que sigue practicando.

Desde Palacio Nacional, AMLO otorgó su opinión sobre el uso del helicóptero de la Marina para trasladar a “Pochichoco”, la mascota del equipo tabasqueño de béisbol, Olmecas.

El presidente de México, originario de Macuspana, Tabasco, indicó que ya se le había informado la situación y que no está de acuerdo.

Pues, según sus palabras, aunque está a favor del béisbol y del deporte, él no aprueba el uso de las aeronaves oficiales para este tipo de situaciones.

Aunque, también dijo que comprende la situación, pues actualmente hay mucha pasión por el deporte, además de la emoción que tienen por estar en los juegos finales de la liga mexicana de béisbol.

Tras mencionar su opinión sobre el uso del helicóptero de la Marina, AMLO compartió que viajó a un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.

El presidente de México dijo que en una ocasión viajó con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol en San Diego, California.

En el evento, también se percató del uso de los aviones oficiales de Estados Unidos , situación que según él, no debería de ocurrir.

AMLO agregó que en dicho evento hay una ceremonia previa al inicio del juego, donde compiten los mejores jugadores de la Liga Nacional y la Liga Americana.

En ésta, se utilizan los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense en un sobrevuelo en el estadio, lo que le agradó a su esposa.

AMLO aprovechó la situación del helicóptero de la Marina para repetir que aún practica béisbol, y que batea arriba de 300.

Inclusive, el presidente de México comentó que recientemente participó en un juego con algunas grandes estrellas del béisbol mexicano, entre ellos:

“Porque ya lo he dicho que todavía bateó arriba de 300. Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me picho Valenzuela y estuvo Tito Figueroa, Vinicio Castilla y Chito Ríos, todavía”.

AMLO