El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó el diálogo con los cárteles del narco, como lo sugirió Manuel Espino; “está bien pintada la raya”, aclaró.

En su conferencia mañanera de hoy 28 de octubre, AMLO aseguró que no existirá ningún acuerdo o diálogo con los cárteles del narco o la “delincuencia de cuello blanco”.

El presidente de México, desde La Paz, recordó que la política de su gobierno es de cero impunidad y corrupción, por lo que descartó cualquier pacto con la delincuencia, pues “está bien pintada la raya, la frontera” entre su administración y la delincuencia en México.

“En el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, esta bien pintada la raya, la frontera”.

La sentencia de AMLO se registra luego de que el extitular del Servicio de Protección Federal (SPF), Manuel Espino, dio a conocer que planteó una posible negociación entre cárteles del narco y el gobierno federal, para la pacificación del país.

AMLO respondió a la propuesta de Manuel Espino sobre la existencia de posibles acuerdos con 2 cárteles de México, el presidente se negó.

Según las palabras de AMLO, su gobierno ha definido una política de cero corrupción y cero impunidad, por lo que no existirá ningún pacto o acuerdo con la delincuencia, de ningún tipo.

El presidente de México dijo que “una cosa es la delincuencia y otra la seguridad”, y que debe existir una frontera entre ambas , pues de lo contrario existiría “caos” como en sexenios pasados.

Ante dicho señalamiento, AMLO recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, protegió a una organización de la delincuencia organizada.

“Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos, imagínense, en el tiempo de Calderón el secretario de seguridad pública, García Luna tenia el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia”

AMLO dijo que cuando existen acuerdos entre el gobierno y la delincuencia, “cuando no existe una separación” entre ambas, no existe ninguna posibilidad de que las cosas mejoren en el territorio.

“Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren”.

