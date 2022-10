Hay dos cárteles de México interesados en dialogar con el gobierno federal, reveló Manuel Espino, ex titular del Servicio de Protección Federal (SPF), durante un foro en el Senado este 27 de octubre.

Manuel Espino, empresario y ex dirigente del PAN, participó en el foro internacional “Seguridad y justicia por un México mejor”, que se realizó en el Senado de la República.

El también presidente de la organización Ruta 5, que apoya a la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum, reveló que dos cárteles del crimen organizado en México están interesados en dialogar con el gobierno.

¿Qué dijo Manuel Espino sobre dos cárteles de México?

Manuel Espino habló de la seguridad en México y de lo que él considera, son propuestas de pacificación, incluida su opinión sobre la necesidad de acordar con grupos criminales.

El empresario y político de Durango dijo que la propuesta de dialogar con cárteles del crimen organizado se la dijo a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, hace tres meses.

“No podemos descartar a priori el acordar con los grupos criminales y por ahí va el planteamiento que le hice porque o construimos la paz con justicia social o seguimos jugando a la guerrita y mantenemos una confrontación directa y nos acostumbramos a los efectos colaterales”. Manuel Espino

Manuel Espino explicó que la propuesta al secretario es algo que ha resultado en otros países y en regiones como Ciudad Juárez, donde hace años acordaron con las pandillas y generar paz.

Revela @ManuelEspino q 2 “grupos del crimen organizado respondieron a la propuesta d abrir el diálogo con el gobierno federal”



Al participar en un foro del @senadomexicano , reveló q le informó titular de @SEGOB_mx q haría llegar la propuesta que le hizo a él a algunos carteles pic.twitter.com/W1k7ksm8Tx — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 27, 2022

“Si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no va a acabar”, explicó Espino; y aseguró que estrategias como la que propone han funcionado en El Salvador y Colombia.

“La propuesta es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no con cualquiera y que no materialice los acuerdos cualquiera, no es seguir el criterio de que el fin justifica los medios, es un criterio de segundo efecto, aceptar un mal menor que sería el dialogar con ellos y tomar en cuenta sus intereses”, dijo.

Y es aquí cuando mencionó la propuesta que presentó a Adán Augusto López:

“La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de gobernación que la propuesta que puse en sus manos, iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos grupos de crimen organizado en México, y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de dos, si esto se hace en México, ganamos”. Manuel Espino

Manuel Espino dijo que no iba a abundar más en el tema pero que en eso andan las pláticas con el titular de Gobernación pues “me consta que dan resultados”.

Manuel Espino visitó a AMLO

La mañana del 26 de octubre, reapareció en Palacio Nacional Manuel Espino, en una visita al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al salir, aseguró que había ido a “recorrer Palacio” y a saludar a AMLO, evitando responder si es su intención regresar a trabajar como servidor público.

En su participación en el foro del Senado, Manuel Espino reveló que fue a ver al presidente AMLO pero no ha tratar el tema de seguridad.