El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reanudó sus actividades tras ausentarse por contraer Covid-19; el funcionario se reunió con los gobernadores Rutilio Escandón y Cuitláhuac García.

Según Reforma, además de los mandatarios de Chiapas y Veracruz, en el despacho de AMLO se encuentran el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Manuel Bartlett, director de la CFE y Rafael Ojeda, secretario de Marina.

AMLO encabezó la conferencia mañanera el 28 de abril de 2023, tras ausentarse por contraer Covid-19. En sustitución del presidente, Adán Augusto asumió el papel de llevar a cabo las conferencias por cuarto días.

Algunos de los temas por los cuales AMLO manifestó interés para reanudar su análisis y desarrollo fueron: el Tren Maya, el contrato de la CFE con Iberdrola y los programas de Bienestar.

Sin embargo, también aprovechó para responder a los distintos rumores sobre su estado de salud, entre ellos un supuesto infarto; versiones promovidas en medios de comunicación y por periodistas como Raymundo Riva Palacio:

“No es que tengan mucha imaginación. Es que están muy tóxicos, lamento que se lleguen a esos extremos. No se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así es porque es muy infeliz, está muy vacío y de malas entrañas. Por qué pues lo más importante del ser humano son los sentimientos que deben de prevalecer, en cuanto a la situación de otros. Esa es la esencia del humanismo”. AMLO

El presidente AMLO casi rompe su récord de la mañanera más larga (Presidencia)

AMLO reaparece: “En política me ha ayudado mucho que me han dado por muerto”

AMLO reapareció después de sufrir un “desmayo transitorio” en Mérida. El presidente contrajo Covid-19 por tercera vez y se ausentó de las conferencias mañaneras; tres días después confirmó su estado de salud en redes.

Se trató de uno de los videos más largos que ha ofrecido AMLO en su canal de YouTube (independientemente de las mañaneras), con una duración de 18 minutos. El presidente confesó que sufrió “una especie de váguido”.

“Como que me quedé dormido, fue como una especie de váguido, hablando coloquialmente, luego llegaron los médicos y me atendieron, pero no perdí el conocimiento (...) Querían llevarme en camilla al hospital, pero yo no acepté”, dijo.

“Venía consciente y escribí un mensaje, pero empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora ‘el muerto que vos matais goza de cabal salud’”, detalló y luego lanzó a la oposición:

“Fíjense que en política me ha ayudado mucho que me han dado por muerto. Después de que nos hicieron el fraude y nos robaron la Presidencia en 2006 y vino ese sexenio tremendo de García Luna, me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México”. AMLO

Aquí puedes ver su video:

Supuesto infarto de AMLO: Cuando no tienes información, especulas, dice Sergio Sarmiento

La ausencia de AMLO provocó una serie de rumores en medios de comunicación. Uno de ellos fue promovido por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien reconoció que el presidente tuvo Covid-19 “...e infarto”, escribió.

“El gobierno no mintió cuando dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía Covid-19. Lo que ocultó es que el virus le produjo un infarto”, publicó Raymundo Riva Palacio en una columna de El Financiero.

Sin embargo, tanto Riva Palacio como el periodista Sergio Sarmiento tuvieron que rectificar e incluso ofrecer disculpas ante la reaparición que demostró la falsedad de la información difundida en medios de comunicación.

Sin embargo, ambos periodistas trataron de justificar sus versiones en Tercer Grado:

“Pasaron casi 24 horas hasta la mañanera del día siguiente para tener algo de información y cuando no tienes información también, como medio de información, pues especulas”. Sergio Sarmiento

Riva Palacio negó que su información fuera un rumor y dijo lo siguiente:

“No fue una especulación, fue una información de dos fuentes de muchos años, de calidad, que estaban equivocadas y al estar equivocadas yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Me equivoqué. No fue una especulación, fue algo de una fuente de información. Ni modo. Así nos pasa, así nos sucede, a todos nos ha sucedido”. Raymundo Riva Palacio