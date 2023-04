El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tundió al PAN por haber tomado la Cámara de Senadores en defensa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

AMLO reiteró que el INAI es un organismo “bueno para nada” que se creó para simular que se combatía a la corrupción.

Desde la conferencia mañanera del 28 de abril, el presidente tundió a los legisladores del PAN por buscar defender la operación del INAI.

El presidente AMLO aprovechó su regreso a las conferencias mañaneras luego de estar ausente por 4 días por su tercer contagio de Covid-19 para criticar a los senadores del PAN.

De acuerdo con AMLO, los legisladores del PAN están defendiendo a un organismo bueno para nada que sólo se creo para hacer creer a la ciudadanía que todo “era limpio” y transparente.

Asimismo, dijo que “sabemos perfectamente” que durante el periodo neoliberal se cometieron “atracos” de manera impune.

Sin embargo, dijo que está bien que los senadores del PAN estén en un plantón en la Cámara de Senadores y que espera que se queden un poco más para que “vean lo que se siente”.

De acuerdo con AMLO, así van a aprender lo que significa una lucha porque son “puro fifí” que no sabe luchar en favor del pueblo.

“Qué bien que están ahí los senadores, ojalá se queden más tiempo en el Senado, en el plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de FRENAAA que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, pues no están acostumbrados, puro fifí... no saben luchar en favor del pueblo”

AMLO