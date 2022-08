AMLO prometió que no subirá la luz en el país pese a las inquietudes que se han manifestado debido a las tensiones recientes en Asia debido a los conflictos entre China y Estados Unidos.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo votos para que las tensiones en Asia debido a las diferencias entre ambos países, comiencen a calmarse.

De esa manera, consideró AMLO, se podría ayudar a que la actual alza que se registra en las tarifas y precios de la luz , también se amortice.

Desde el municipio de Tzompantepec, en el estado de Tlaxcala, AMLO prometió que a pesar de los conflictos internacionales como el caso de las tensiones en Asia, no subirá la luz.

Tras supervisar el programa IMSS-Bienestar en el Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras, AMLO ofreció un mensaje en el cual habló sobre el tema de las tarifas de la energía eléctrica.

Sobre ello, el presidente garantizó que su administración vigila que no se registre una alza en los precios de la luz, como señaló, ya está ocurriendo en otros países.

“Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz, como está sucediendo también, y lo lamentamos, en otros países. Ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, por todo esto que también ojalá y se calme la inquietud en Asia”

Al indicar que el aumento en los precios de la luz, AMLO refirió que es debido al conflicto entre Rusia y Ucrania , que se ha presentado el incremento en las tarifas de energéticos como la luz y el gas.

AMLO dijo que espera que las personas de otros países no padezcan más adversidades ante la llegada del invierno, pero prometió que en México no va a subir la luz.

Así lo aseguró el mandatario al indicar que se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar alzas súbitas en los costos del servicio.

“Están subiendo los precios del gas y de la luz, y viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca y asegurarles que en nuestro País no vamos a tener ese problema porque estamos fortaleciendo la CFE y también garantizarles que no va aumentar el precio de la luz”

